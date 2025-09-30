Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?
Kultowa kreskówka wróci na wielki ekran po wielu latach przerwy. Na kiedy zapowiedziano premierę nowych przygód Homera i jego rodziny w kinach?
Simpsonowie to ikoniczna kreskówka, która trwa już od wielu dekad, po drodze zahaczając nawet o kina w 2007 roku, kiedy to premierę miało Simpsonowie: Wersja kinowa. Film wyreżyserowany przez Davida Silvermana okazał się wielkim sukcesem. 87% i 77% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes kolejno od krytyków i publiczności to dobry prognostyk. Produkcja osiągnęła też bardzo dobry wynik w światowym box office. 536.4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 75 mln dolarów to znakomity rezultat.
Genndy Tartakovsky walczy o The Black Knight. Animacja wygląda wspaniale! [WIDEO]
Od tamtego czasu Simpsonowie nie wrócili na wielki ekran. Kreskówka odnosi jednak dalsze sukcesy w telewizji. Obecnie trwa emisja 36. sezonu, a zielone światło dostały wszystkie kolejne serie aż do czterdziestej.
Nieoczekiwanie zapowiedziano, że Simpsonowie otrzymają 2. film kinowy. Zdradzono to za pośrednictwem Instagrama, gdzie podzielono się pierwszą grafiką. Homer i jego rodzina powrócą na wielki ekran 23 lipca 2027 roku. Nowa produkcja zajmie wówczas miejsce w kalendarzu, które do tej pory przeznaczone było dla niezatytułowanego filmu od Marvel Studios.
Źródło: screenrant.com
