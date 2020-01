Skarb narodów 3 - film w końcu powstanie. Jest scenarzysta

Skarb narodów 3 powstanie. Tak twierdzi The Hollywood Reporter który umieścił ekskluzywną informację wraz z ogłoszeniem Bad Boys 4.

Nie jest to przypadek, ponieważ zanim Chris Bremner napisze scenariusz Bad Boys 4, musi skończyć Skarb narodów 3 dla Disneya. Jest to też scenarzysta, który napisał Bad Boys for Life.

Szczegóły fabuły nie są znane. Nie wiadomo też, kto i kiedy zrealizuje ten film. Jerry Bruckheimer powraca jako producent, a projekt będzie tworzony dla Disneya.

Przypomnijmy, że Skarb narodów to film przygodowy z 2004 roku, który odniósł sukces komercyjny na świecie z wynikiem 347,5 mln dolarów. Doczekał się kontynuacji Skarb narodów: Księga tajemnic w 2007 roku, która osiągnęła 457,3 mln dolarów. Główne role grali Nicolas Cage i Diana Kruger. Pomimo tego, że widzowie bardzo polubili tę serię wciąż nie zdecydowano się na sequel. Za kamerą obu części stał Jon Turteltaub.