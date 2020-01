Bad Boys 4 powstanie. Ogłoszono scenarzystę

Bad Boys 4 jest w planach od lat, ale powstanie tego filmu zależało do sukcesu Bad Boys for Life. Wszystkie prognozy wskazują, że jest lepiej niż przypuszczano, ponieważ przed premierą mówiono o otwarciu w wysokości 40 mln dolarów, 17 stycznia była mowa już o ponad 50 mln dolarów, a 18 stycznia prognozy sięgający już kwoty w okolicach 70 mln dolarów. Analitycy są pewni: będzie to znakomite otwarcie w długi weekend w USA.

Ogłoszono, że Chris Bremner napisze scenariusz Bad Boys 4. Pracował on przy Bad Boys for Life razem z Peterem Craigem oraz Joe Carnahanem. Żadnych szczegółów odnośnie kolejnej części nie ujawniono. Możemy założyć, że Martin Lawrence i Will Smith ponownie zagrają główne role.

Bad Boys for Life - premiera w Polsce odbędzie się 24 stycznia 2020 roku.