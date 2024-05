Trwają prace nad Skarbem Narodów 3. Reżyser o postępach i obsadzie

Źródło: materiały prasowe

Dziennikarze ciągle pytali Nicolasa Cage'a o to, co ze Skarbem Narodów 3 - był on wyraźnie aż tak zmęczony tym tematem, więc ostatecznie odpowiedział, że tego nie będzie. Jakiś czas temu jednak producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że plany są i scenariusz jest pisany. Okazuje się, że reżyser pierwszych dwóch części Jon Turteltaub jest związany z projektem i w nowej rozmowie ujawnił postęp prac.

Skarb Narodów 3 powstanie?

Na ten moment nie ma definitywnej decyzji i zielonego światła na realizację. Projekt jest na etapie scenariusza i gdy on będzie gotowy, osoby z Disneya finansujące film podejmą decyzję.

Jon Turteltaub potwierdził słowa producenta o tym, że scenariusz jest pisany, wiedzą dokładnie jaka jest wizja na fabułę trójki i że tworzy go naprawdę świetny scenarzysta. Nazwiska jednak nie ujawnił.

- Wszyscy wiemy, co jest w scenariuszu. Pisze go naprawdę bardzo dobry scenarzysta, który ma na koncie świetne filmy. Jeśli tekst okaże się dobry i wówczas zobaczymy metę w oddali, oznaczać to będzie, że zrobimy ten film.

Potem Turteltauba zapytano o to, czy Nicolas Cage i reszta podstawowej obsady powrócą w filmie.

- W 100% powrócą! Musimy jednak się spieszyć, ponieważ wszyscy się starzeją, tracą zainteresowanie projektem, ich życie się zmienia i inne takie rzeczy. Świat się zmienia, nasza kultura się zmienia. Od kiedy zrobiliśmy pierwszą część wiele się zmieniło. Społecznie, politycznie, językowo i kulturowo. Tworząc film, musisz być pewny, że to wszystko wiesz i rozumiesz, by wszystko było prawidłowo zrobione. Nie jest łatwo po prostu zrobić kolejną część. Trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę. Mogę ci powiedzieć jedno: 20 lat później Justin Bartha jest tylko przystojniejszy!

Projekt jest więc w fazie rozwoju i musimy czekać na definitywną decyzję o tym, że Skarb Narodów 3 powstanie. Na chęć zrealizowania filmu wpływają też dwa fakty: Disney chce oprzeć się na znanych markach, odbudowując się po fatalnym 2023 roku w kinach oraz kariera Nicolasa Cage'a znów działa prawidłowo po latach walki o spłacenie długów.