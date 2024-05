Bill Skarsgård znów jako Pennywise. Dołączył do obsady prequela To

fot. New Line Cinema

Warner Bros. Television wciąż pracuje nad prequelem filmu To, opowiadającym historię najbardziej nawiedzonego miasteczka w stanie Maine. Welcome to Derry będzie serialem, w którym powróci psychodeliczny klaun Pennywise. Jednocześnie do tej roli powraca Bill Skarsgård, który również będzie producentem wykonawczym.

Welcome To Derry - co wiadomo o prequelu To?

Nie tylko Skarsgård powraca do franczyzy, ale również Andy Muschietti, który reżyserował oba filmy. Będzie odpowiadał za cztery z dziewięciu odcinków spin-offu. Do ekipy dołączyła także producentka Barbara Muschietti oraz koproducent To 2, Jason Fuchs. Showrunnerami są Brad Caleb Kane oraz Fuchs.

fot. Warner Bros.

Historia również ma opierać się na powieści Stephena Kinga To. Scenariusz został napisany przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich oraz Fuchsa. Funkcje producentów wykonawczych sprawują Fuchs, Skarsgård, Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

Do obsady należą również Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk oraz James Remar. Szczegóły fabularne są wciąż nieznane. Serial ma trafić na platformę streamingową Max w 2025 roku.