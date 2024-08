Scenarzysta o Skarbie Narodów 3. Będzie ważna zmiana u jednej postaci

Źródło: materiały prasowe

Skarb Narodów 3 jest na etapie scenariusza i choć jeszcze Disney nie dał zielonego światła na realizację, szanse na to są ponoć bardzo duże. Okazuje się, że scenarzystą jest Ted Elliott, który w rozmowie ze ScreenRantem zdradził, że fabuła będzie brać pod uwagę to, co wydarzyło się w serialu Skarb Narodów: Na skraju historii.

Skarb Narodów 3 - Riley w centrum historii

Scenarzysta zdradza, że fabuła skupi się w dużej mierze na postaci Rileya, którego gra Justin Bartha, bo - jak widzieliśmy w serialu, a Elliot to potwierdza - jest on kimś, kto z grupy bohaterów zmienił się najbardziej. Powiązanie z serialem oznacza również, że Sandusky grany przez Harveya Keitela nie pojawi się w trzeciej części, bo zginął on w pierwszych odcinkach tej produkcji. Przypomnijmy, że Riley odniósł dużo sukces i jest teraz bardzo bogatym człowiekiem.

- Riley zmienił się najbardziej ze wszystkich. Zwróć uwagę na dwie rzeczy, które zbudowano w związku z jego postacią w pierwszym i drugim filmie. W jedynce pełni on rolę odpowiednika widza, który nie wie o co chodzi. Jest kimś, kto zadaje pytania: "O czym tym mówisz?". W dwójce napisał książkę o kryptohistorii. I do tego miał rację! Wie coś, czego Ben nie wiedział o historii. Ten motyw musi być kontynuowany. Teraz trudniej jest zrobić ekspozycję historii, ponieważ teraz Riley ma większą wiedzę.

Tłumaczy, że przez to jaki jest nowy Riley, jego relacja z Benem również ulegnie zmianie. Dodał też, że chce znaleźć w tej historii inną rolę dla FBI, niż mieli oni w pierwszych częściach, ale nie podał szczegółów.

Na razie projekt jest w fazie scenariusza. Gdy ten zostanie napisany i zamknięty, producenci przejdą do kolejnego etapu.