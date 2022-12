Skarb Narodów: Na skraju historii - są plakaty. Jest w nich ukryta wiadomość

fot. Disney+

Skarb Narodów: Na skraju historii to nowy serial będący spin-offem kinowej serii Skarb narodów. Twórcy podzielili się ostatnio siedmioma plakatami produkcji. Każda grafika poświęcona została innej postaci. Jednakże promocja to niejedyny cel udostępnionych materiałów. Plakaty te są zabawnym i prostym sposobem na zaangażowanie fanów, gdyż posiadają wskazówki do rozszyfrowania ukrytego przesłania.

Skarb Narodów: Na skraju historii - grafiki

Platforma Disney+ opublikowała siedem różnych plakatów. Wszystkie zostały oznaczone podpisem, który nawiązywał do cech ukazanych postaci. Każda grafika zawiera podpowiedź, w postaci podkreślenia odpowiedniej literki. Zaznaczone znaki alfabetyczne wspólnie doprowadzają do zaszyfrowanego słowa "SKARB". Zobaczcie sami, jak prezentują się nowe plakaty.

https://twitter.com/i/status/1599463550434557953

https://twitter.com/i/status/1599463553525751811

https://twitter.com/i/status/1599463556558241794

https://twitter.com/i/status/1599463558122700803

Skarb Narodów: Na skraju historii - fabuła

Serial przedstawi historię Jess, która szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące przeszłości swojej rodziny. Wyrusza na przygodę życia, by odkryć prawdę i znaleźć tajemniczy panamerykański skarb.

Premiera dwóch pierwszych epizodów na Disney+ 14 grudnia. 1. sezon będzie zawierał 10 odcinków.