Beyond Good and Evil 2 - co dalej z grą? Ogłoszenie o pracę sugeruje, że tytuł ten nadal powstaje

Ubisoft

W 2017 roku podczas targów E3, Ubisoft zapowiedział produkcję Beyond Good & Evil 2. Lata mijają, a temat gry przycichł i sam wydawca niewiele się w jej kwestii wypowiada. Pojawiły się nawet plotki, które rozpropagował Tom Henderson, że gra podzieliła los Skull and Bones, innej gry Ubi i została skasowana, by zostać napisaną od nowa. Możliwe, że to prawda, bo tak długi okres produkcji, bez jakichkolwiek informacji i materiałów promocyjnych, nie wydaje się być czymś w pełni normalnym.

Sam Ubisoft nie zabiera głosu w sprawie, ale opublikowane ogłoszenie dotyczące rekrutacji przy tym konkretnym projekcie jest jednoznacznym dowodem na to, że prace nad grą cały czas trwają. Studio Ubisoftu w Barcelonie poszukuje starszego animatora rozgrywki.

https://twitter.com/UbiBarcelona/status/1527304205534277634

Niepotwierdzone informacje wskazują na to, że "deweloperskie piekło", w jakim znajduje się gra, spowodowane zostało odejściem Michaela Ancela, reżysera, który rozstał się z Ubisoftem w poprzednim roku.