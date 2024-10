SkyShowtime - nowość w platformie. Nowy plan subskrypcji Premium

SkyShowtime

Reklama

Plan Premium to nowość w SkyShowtime, który ma na celu przyciągnąć subskrybentów. Nie wchodzi on zamiast poprzednich dwóch planów, które nadal pozostaję bez zmian. Są to Standard z reklamami i Standard. Nowy plan ma dać większą możliwość wyboru.

SkyShowtime - plan Premium

Plan Premium oferować będzie dostęp do pełnego katalogu SkyShowtime, w którym znajdują się największe hollywoodzkie blockbustery, seriale na wyłączność oraz lokalne produkcje oryginalne, wszystko to bez reklam. Dzięki możliwości odtwarzania treści nawet na pięciu urządzeniach jednocześnie, użytkownicy będą mogli oglądać swoje ulubione programy i filmy w tym samym czasie. Dodatkowo, subskrybenci pakietu Premium będą mogli wybrać do 100 tytułów (w tym 30 filmów fabularnych) z możliwością odtwarzania ich offline, zapewniając sobie dostęp także w podróży.

Plan SkyShowtime Premium umożliwi widzom oglądanie rosnącej liczby produkcji i najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w wysokiej jakości 4K UHD.

- Od samego początku wierzymy w SkyShowtime w możliwość wyboru i dostarczanie najlepszej rozrywki w atrakcyjnej cenie. Spełniamy te obietnice - najpierw wprowadzając plan Standard z reklamami, a teraz nowy plan Premium, który oferować będzie widzom dostęp do ich ulubionej rozrywki wraz dodatkowymi funkcjami, w tym większą liczbą równoczesnych odtworzeń, większą liczbą pobrań i rosnącą ilością treści dostępnych w jakości 4K UHD. SkyShowtime jako pierwszy wprowadził plan z reklamami równocześnie w ponad 20 krajach, a dzięki naszemu planowi Premium pozostajemy liderem: jesteśmy pierwszym serwisem streamingowym, który zaoferuje trzy rodzaje planów subskrypcji - Standardowy z reklamami, Standardowy i Premium na wszystkich rynkach, na których dostępny jest nasz serwis - powiedział CEO SkyShowtime Monty Sarhan.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan premium wynosić będzie 49,99 zł. Natomiast za plan Standard - 24,99 zł. Cena planu Standard z reklamami będzie równa 19,99 zł miesięcznie.

Plan Premium będzie dostępny od 29 października zarówno w Polsce, jak i na wszystkich pozostałych rynkach SkyShowtime: Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Kosowie, Macedonii Północnej, Niderlandach, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech.

W nadchodzącym czasie w platformie będą nowe seriale: Landman: Negocjator, Lioness (sezon 2), The Agency, The Day of the Jackal (Dzień szakala), a także produkcje SkyShowtime Original: Mamen Mayo oraz Schmeichel, których premiera już wkrótce. Niedługo też pojawią się kinowe filmy Ciche miejsce: Dzień Pierwszy oraz Kaskader.