Ślepnąc od świateł. Jakub Żulczyk napisał kontynuację. Znamy tytuł i datę premiery

Pisarz Jakub Żulczyk zaskoczył wszystkich swoich fanów. Za pomocą swoich mediów społecznościowych ogłosił, że już 16 października ukaże się jego nowa powieść zatytułowana Dawno temu w Warszawie. I nie było by w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że będzie to bezpośrednia kontynuacja kultowego Ślepnąc od świateł. Książka ta doczekała się nawet świetnej ekranizacji w postaci serialu HBO pod tym samym tytułem wyreżyserowanego przez Krzysztofa Skoniecznego w w 2018 roku.

Pisałem ją przez ostatnie dwa lata. Nic Wam nie mówiłem, bo lubię robić niespodzianki. Jest bardzo długa, bardzo mroczna, epicka i jestem z niej bardzo zadowolony. A nawet trochę dumny. Wierzę, że jest to kontynuacja "Ślepnąc", na jaką czekaliście

- napisał na swoim instagramie pisarz.

Fabuła pierwszej książki skupiała się na dilerze Kubie, który mocno zmęczony swoim dotychczasowym życiem postanowił, że po Świętach Bożego Narodzenia zmieni wszystko i ucieknie do Argentyny. Okazuje się jednak, że Warszawa tak łatwo nie da mu odejść, szczególnie że z więzienia wyszedł właśnie gangster starej daty o ksywie "Dario" i zamierza odzyskać utracone wpływy. Niechcący Kuba staje na jego drodze co mocno komplikuje jego egzotyczne plany. Czy książkowy sequel będzie kontynuował ten wątek. Jedyne co pisarz dzisiaj zdradził na temat swojego dzieła to, że

Dawno temu w Warszawie ma trafić do sprzedaży 16 października.