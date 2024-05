Nowy Sly Cooper nie powstaje. Znany dziennikarz dementuje niedawną plotkę

źródło: Sony

Kilka dni temu w sieci pojawiła się plotka sugerująca, że studio Sucker Punch Productions "ociąga się" z pracami nad Ghost of Tsushima 2, bo są zajęci innym projektem, kontynuacją serii Sly Cooper. Informacje na ten temat zdementował Jason Schreier z Bloomberga, a więc jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży.

Schreier wyjaśnił, dlaczego sequel Ghost of Tsushima powstaje powoli. Zaznaczył on, że w dzisiejszych czasach projekty o tak wysokich budżetach tworzone są przez od 5 do 7 lat. Dodał też, że Sucker Punch Productions jest zespołem, który skupia się na wyłącznie jednym projekcie w danym czasie.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1789694171176984792

Na zakończenie Jason Schreier dodał również, że chociaż Sucker Punch Productions specjalizuje w grach z górnej półki, to jego liczebność nie jest tak duża, jak innych twórców pracujących nad grami AAA. To wszystko przekłada się na proces twórczy i czas, jaki potrzeba na stworzenie dobrej gry - a z takich właśnie słynie Sucker Punch.