Smoczy książę - zwiastun 4. sezonu. Serial powraca po trzech latach!

fot. Netflix

Smoczy Książę powraca. Emisja 2. i 3. sezonu w Netflixie odbyła się w 2019 roku, więc fani animacji musieli czekać aż trzy lata na kolejny sezon. Jest to oczywiście spowodowane pandemią koronawirusa, która opóźniła wiele projektów. Niektóre, tak jak ten, nawet znacznie. Platforma streamingowa rusza z promocją i zapowiada wielkie emocje.

Smoczy książę - zwiastun 4. sezonu

4. sezon Smoczego księcia ma podtytuł Mystery of Aaravos. Historia rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z 3. sezonu. Przez to też w teaserze widzimy, że bohaterowie postarzeli się przez te lata. Niewykluczone, że to nie jedyne zmiany, jakie czekają fanów w tej historii, bo jednak nie wiemy, co im się przydarzyło przez ten cały czas.

Widzowie lubiący serial Smoczy książę mogą jednak spać spokojnie. Ma on bowiem zielone światło na realizację aż siedmiu sezonów, więc twórcy skrupulatnie mogą opowiadać historię i zmierzać do jej zaplanowanej kulminacji.

Smoczy książę - premiera 4. sezonu w Netflixie odbędzie się w listopadzie 2022 roku.