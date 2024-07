fot. materiały prasowe

Smok Diplodok jest polskim filmem animowanym, który wyreżyserował Wojtek Wawszczyk na motywach kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Widzowie mogą się spodziewać po animacji magii, kosmicznych emocji, szalonych zwrotów akcji i wielkich marzeń na wyciągnięcie ręki.

Głosu bohaterom filmu użyczą Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Mikołaj Wachowski, Piotr Polak oraz Helena Englert.

Udostępniono nowy plakat promocyjny Smoka Diplodoka, na którym możemy zobaczyć głównych bohaterów. Jego autorem jest Tomasz Leśniak art director i scenograf filmu. Zobaczcie poniżej.

autor: Tomasz Leśniak

Smok Diplodok - fabuła

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać: Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem (Szyc), zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem (Jakubik) i bystrą pilotką Entomologią (Kożuchowska) odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę... strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Produkcją zajmuje się studio Human Film. Projekt jest realizowany w koprodukcji z Telewizją Polską oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Młode Horyzonty odpowiada za jego dystrybucję.

naEKRANIE.pl objął patronat medialny nad filmem.

Smok Diplodok - premiera w polskich kinach 4 października 2024 roku.