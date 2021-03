Snap pracuje nad goglami AR i dromen do selfie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Snap

Twórcom Snapchata nie są obce gadżety mobilne, korporacja ma na swoim koncie kilka wersji inteligentnych okularów Spectacles przystosowanych do rejestracji naszego otoczenia. Ale nowy model z tej linii ma pójść o krok dalej i umożliwić mieszanie świata rzeczywistego z wirtualnym. Snap planuje stworzyć okulary wykorzystujące technologię AR.

Według informatorów do których dotarli dziennikarze serwisu The Information, Spectacles kolejnej generacji mają umożliwić nakładanie efektów AR bez konieczności sięgania po urządzenia mobilne. Nie będzie to jednak sprzęt skierowany do masowego odbiory, a gadżet zaprojektowany z myślą o deweloperach oraz artystach pracujących nad wdrożeniem nowych filtrów dla Snapchata.

I choć pierwsze modele Spectacles AR nie trafią do powszechnego użytku, mogą stanowić jeden z kamieni milowych na drodze do wypromowania technologii rzeczywistości rozszerzonej. Jeśli sprawdzą się w gronie najbardziej zaangażowanych użytkowników, istnieje spora szansa, że w przyszłości trafią także na rynek konsumencki, ułatwiając łączenie świata realnego z cyfrowym.

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna korporacja technologiczna, która w ostatnim czasie zajmuje się eksperymentami z goglami AR. Swój sprzęt tego typu w 2022 roku wypuści Apple, a jeszcze w tym roku możemy poznać okulary AR od firmy Niantic, twórców Pokemon Go.

Redakcja The Information zasugerowała, że więcej na temat nowych Spectacles dowiemy się w trakcie majowej konferencji Snapa. Wówczas możemy poznać także snapowego drona do selfie.

Korporacja już od kilku lat wspomina o planach wypuszczenia urządzenia tego typu. W 2017 roku przymierzała się nawet do wykupienia firmy Zero Zero Robotics, twórców składanego, kieszonkowego drona. Choć do przejęcia ostatecznie nie doszło, korporacja miała zainwestować w dofinansowanie tego start-upu 20 milionów dolarów, a dziś przy współpracy ekspertów Zero Zero Robotics pracuje nad stworzeniem autorskiego drona do selfie.