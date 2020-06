Snowpiercer: komiksowy pierwowzór już dostępny.

Źródło: Kurc

Wydawnictwo Kurc pod koniec zeszłego tygodnia wydało komiks Snowpiercer. Przez wieczny śnieg. To pierwszy tom serii o pociągu przemierzającym zniszczoną Ziemię. Autorami są Jean-Marc Rochette i Jacques Lob.

Snowpiercer doczekał się dwóch adaptacji. W 2013 roku powstał film kinowy w reżyserii Koreańczyka Joon-ho Bonga, autora oscarowego Parasite. W 2020 roku w serwisie Netflix pojawił się pierwszy sezon serialu. W jednej z głównych ról wystąpiła Jennifer Connelly.

Snowpiercer ukaże się nakładem wydawnictwa Kurc w dwóch wersjach okładkowych - kolorowej oraz limitowanej czarnobiałej. Zobaczcie jak wyglądają, łącznie z kilkoma przykładowymi planszami:

Snowpiercer. Przez wieczny śnieg. Tom 1 okładka

Świat za oknem przestaje istnieć. Cała Ziemia pogrąża się w nieprzemijającej mroźnej zimie. Białej, śmiertelnej, wrogiej wszystkim formom życia. Garstka ludzi chroni się w eksperymentalnym pociągu Snowpiercer, który nigdy się nie zatrzymuje. Proloff szybko musi nauczyć się przetrwania. Poczynając od ostatnich wagonów wędruje do lokomotywy odkrywając sekrety pociągu. Ludzie nie mają nic bardziej pilnego do zrobienia niż odtwarzanie mechanizmów rozwarstwienia społecznego, ucisku politycznego i kłamstw w imię ideologii.

Opowieść łączy politykę z dramatem, miłością, z pierwiastkiem poezji nadającej całemu komiksowi wymiar alegorii. Pierwsze wydanie książkowe ukazało się w orwellowskim 1984 roku, symbolicznie pokazując inspiracje. Antyutopijny komiks Jean-Marca Rochette'a i Jacquesa Loba to perła gatunku.