Snowpiercer online - premiera serialu w Polsce. Wiemy, gdzie i kiedy

Snowpiercer to nowy serial science fiction produkowany przez stację TNT. Jednak nie będzie on emitowany przez tę telewizję w Polsce. Jak udało nam się ustalić, prawa do dystrybucji na świecie zakupił Netflix, który będzie wyświetlać online jeden odcinek tygodniowo, dzień po emisji w USA.

Premiera światowa Snowpiercer ma miejsce 17 maja 2020 roku. Zatem premiera w Polsce nastąpi 18 maja 2020 roku.

Fabuła rozgrywa się siedem lat po tym, jak Ziemia stała się mroźnym pustkowiem i skupia się na resztkach ludzkości, którzy mieszkają w pociągu jeżdżącym po całym globie.

W obsadzie są Jennifer Connely, Daveed Digs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand i Jaylin Fletcher.