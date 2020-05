Snyder Cut jednak ujrzy światło dzienne? Tajemnicze pokazy rozgrzały fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O tym, że ruch #Release The Snyder Cut na trwałe wszedł do krwiobiegu popkultury, chyba nie trzeba już dłużej nikogo przekonywać. Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe i momentami wzajemnie wykluczające się doniesienia na temat tego, czy Liga Sprawiedliwości w wersji reżyserskiej kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Choć wiele ostatnich rewelacji wydawało się ostatecznie pogrążać szanse na tym polu, wygląda jednak na to, że sprawy przybierają zaskakujący obrót.

Serwisy Heroic Hollywood i Screen Rant niezależnie od siebie donoszą bowiem, że w pierwszym kwartale tego roku Zack Snyder miał zaprezentować swoją wersję produkcji naprawdę wielu osobom, w tym włodarzom studia Warner Bros. Według dziennikarskich informacji (ich źródłem jest m.in. odpowiedzialna za koordynację pracy statystów w filmie, Eunice Huthart) reżyser dotarł z tymi pokazami nie tylko do decydentów firmy, ale także do innych postaci ważnych dla ekranowego świata superbohaterskiego - wśród nich są choćby Damon Lindelof i Dave Bautista. Co więcej, Snyder w ostatnim czasie miał zwiększyć liczbę seansów tego typu.

Na podstawie powyższych rewelacji Heroic Hollywod zakłada, że Warner Bros. prędzej czy później może zdecydować się na wypuszczenie Snyder Cut np. na nowo powstałej platformie HBO Max. W dodatku niektóre wątki wizji Snydera, jak wprowadzenie Darkseida i Zielonych Latarni, w ocenie HH miałyby posłużyć za fundament pod kolejne projekty oparte na komiksach DC - w tym film New Gods i serial o Green Lanternie.

Screen Rant w tego typu dociekaniach jest ostrożniejszy - portal akcentuje jednak, że zgoda na pokazanie reżyserskiej wersji produkcji wydaje się racjonalnym posunięciem w dobie epidemii koronawirusa i utraty zarobków przez spore grono osób pracujących nad filmem Snydera.