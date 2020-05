Ostatni Jedi i Snyder Cut - serial Harley Quinn żartuje z fandomu. Wyszło świetnie

Serial animowany Harley Quinn od DC Unvierse, jest zdecydowanie jedną z ciekawszych serialowych propozycji z bohaterami DC w ostatnich latach. W każdym odcinku otrzymujemy fantastyczną satyrę z komiksów, ale też współczesnej popkultury. Tym razem dostało się fanom... Snyder Cut oraz przeciwnikom Gwiezdne wojny: ostatni Jedi.

Nadchodzący odcinek zatytułowany Batman's Back Man, który ma skupić się na postaci Mrocznego Rycerza, zawierać będzie bardzo specyficzne otwarcie odcinka. Zobaczymy w nim dwóch fanów DC, ubranych w koszulki nawiązujące do niesławnych, fandomowych grup, które: domagają się powstania Snyder Cut (rozszerzonej wersji Ligi Sprawiedliwości według koncepcji Zacka Snydera) oraz chcący wyrzucić Ostatniego Jedi z kanonu Gwiezdnych Wojen. Zastanawiają się, czy powinni obejrzeć nowy odcinek Harley Quinn w aplikacji DC Universe na swoim telewizorze. Jeden ubrany w koszulkę z napisem Release the Snyder Cut, krytycznie wypowiada się o serialu dla 12-letnich dziewcząt, z kolei drugi wspomina o serialu Gotham, któremu nie przeszkadzało luźniejsze podejście do przedstawionych wydarzeń. Zobaczcie: