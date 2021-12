Sonic 2 - zwiastun filmu. Niebieski jeż ratuje świat

fot. Paramount Pictures

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 to kontynuacja dobrze przyjętego filmu na podstawie serii gier SEGI. W czasie gali rozdania nagród The Game Awards zaprezentowano pierwszy zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

W filmie tytułowy, niebieski jeż spotka znanego z gier dwuogoniastego liska Tailsa. Razem będą musieli powstrzymać Dr. Robotnika, który planuje odnaleźć szmaragd chaosu. W tym celu werbuje Knucklesa, kolejną postać znaną fanom gier. Ma on zostać zmanipulowany przez antagonistę, aby pomóc mu w jego działaniach. Produkcja ma w pewnym stopniu nawiązywać zatem do trzeciej części cyklu gier o Sonicu.

W obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powraca za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington piszą scenariusz produkcji.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - premiera filmu w USA 8 kwietnia 2022 roku.

