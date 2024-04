Sonic 3 - Idris Elba o angażu Keanu Reevesa. To przeznaczenie?

fot. Paramount + // Apple TV+

W Sonic 3 do swoich ról powrócą m.in. Jim Carrey i James Marsden, którzy wcielą się odpowiednio w doktora Robotnika i Toma Wachowskiego. Ponadto głos tytułowemu bohaterowi ponownie podłoży Ben Schwartz, a Idris Elba zdubbinguje Knucklesa. Ten ostatni skomentował dla IGN angaż Keanu Reevesa do roli Shadow the Hedgehog.

Jestem jego wielkim fanem. Słyszałem, że jest moim fanem, więc naszym przeznaczeniem jest stworzyć coś razem. No to ruszamy!

Aktorzy już raz wystąpili w jednym projekcie. Elba i Reeves podłożyli głosy postaciom w grze Cyberpunk 2077.

Idrisa Elbę usłyszmy nie tylko w trzeciej części przygód niebieskiego jeża Sonica, ale również w spin-offie Knuckles, który będzie mieć premierę 26 kwietnia. Historia z nadchodzącego serialu będzie łączyć się z wątkami z filmów. Przypomnijmy, że Shadow the Hedgehog to postać, która po raz pierwszy pojawiła się w grze Sonic Adventure 2 (2001). To czarny jeż, który został stworzony przez Profesora Geralda Robotnika. Początkowo był jednym z największych rywali niebieskiego jeża Sonica - dorównuje mu szybkością i jest w stanie uwalniać energię Chaosu. Postać zadebiutowała w filmie Sonic. Szybki jak błyskawica 2 w scenie w trakcie napisów.

Za reżyserię Sonic 3 odpowiada Jeff Fowler, twórca pierwszych części. W obsadzie potwierdzono taż takie osoby jak Krysten Ritter, Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández oraz Jorma Taccone.

Sonic 3 - premiera w kinach 20 grudnia 2024 roku.