Sonic 3 - Keanu Reeves w obsadzie. Której postaci podłoży głos?

Fabuła filmu Sonic 3 jest owiana tajemnicą, ale wiadomo, że do swojej roli powróci Jim Carrey. Aktor ponownie zagra doktora Robotnika, pomimo że zapowiadał przejście na emeryturę. Z kolei James Marsden wcieli się znowu w Toma Wachowskiego. Ponadto głos tytułowemu bohaterowi podłoży Ben Schwartz, a Idris Elba zdubbinguje Knucklesa.

Teraz serwis Deadline podał, że do obsady trzeciej części przygód Sonica dołączy Keanu Reeves. Aktor podłoży głos postaci Shadow the Hedgehog, który po raz pierwszym pojawił się w grze Sonic Adventure 2 z 2001 roku. To czarny jeż, który został stworzony przez Profesora Geralda Robotnika z DNA Black Dooma. Początkowo był jednym z największych rywali niebieskiego jeża Sonica, aby później stać się jego sprzymierzeńcem. Shadow dorównuje mu szybkością i jest w stanie uwalniać energię Chaosu w postaci Kontroli Chaosu.

Przypomnijmy, że Jeff Fowler, twórca pierwszych części, ponownie reżyseruje projekt. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara i Hitoshi Okuno produkują. W obsadzie potwierdzono taż takie osoby jak Krysten Ritter, Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández oraz Jorma Taccone.

Sonic 3 będzie mieć premierę 20 grudnia 2024 roku. Jednak już 26 kwietnia trafi na streaming serialowy spin-off pt. Knuckles, który łączy się z filmowymi historiami.