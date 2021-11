Sony opatentowało wymienne obudowy dla PlayStation 5

fot. SIE

Zespół prawny Sony złożył wniosek patentowy opisujący wymienną obudowę dla PlayStation 5 tydzień przed oficjalną premierą tego sprzętu, a 16 listopada 2020 roku ten pojawił się w bazie danych United States Patent and Trademark Office. Część graczy wierzyła w to, że ruch ten zwiastuje rychły debiut wymiennych obudów na rynku. Niestety, minął już rok od premiery konsoli Sony, a my nadal nie możemy spersonalizować jej przy wykorzystaniu licencjonowanych produktów.

Wkrótce sytuacja może jednak ulec zmianie. Jak zauważyli redaktorzy serwisu OP Attack, wniosek Sony został zaakceptowany przez urząd patentowy. Tym samym firmie udało się zastrzec wzór zarówno obudowy, jak i wymiennych nakładek. Marzenie o posiadaniu oficjalnej, czarnej wersji PS5 może ziścić się w ciągu najbliższych miesięcy.

Warto zauważyć, że Sony sprzedaje już kontrolery DualSense oraz słuchawki Pulse 3D Audio zamknięte w czarne obudowie. Debiut konsoli pasującej stylistycznie do tych akcesoriów wydaje się zatem wyłącznie kwestią czasu. Zwłaszcza że zapotrzebowanie na gadżety tego typu jest ogromne – na rynku pojawiło się kilka firm, które chciały sprzedawać wymienne nakładki do PS5 na własną rękę. Te akcje spotkały się jednak z ostrym sprzeciwem ze strony japońskiej korporacji, która wystąpiła wobec wspomnianych podmiotów na drogę prawną.