Sony PS5 trafiło do13,4 miliona odbiorców

fot. SIE

Problemy z dostępnością podzespołów elektronicznych nie przeszkodziły firmie Sony w rozkręceniu sprzedaży PlayStation 5. W ciągu ostatniego kwartału rozliczeniowego, który zakończył się 30 września, zaraportowano sprzedaż 3,3 milionów konsol najnowszej generacji. To aż o milion więcej niż w pierwszym kwartale, kiedy udało się dostarczyć do klientów 2,3 miliona egzemplarzy PS5. Tym samym nowe konsole trafiły łącznie do 13,4 miliona odbiorców.

Jeśli sytuacja w branży nie ulegnie drastycznej zmianie, firma prawdopodobnie zrealizuje swoje cele sprzedażowe na 2021 rok. Analitycy branżowi zakładają, że w ostatnim kwartale rozliczeniowym ogólna liczna sprzedanych PS5 zamknie się w liczbie 14,8 miliona.

Najnowszy raport dowodzi także, że PS4 już na dobre odchodzi w zapomnienie. W ciągu trzech miesięcy sprzedało się bowiem zaledwie 200 tysięcy konsol minionej generacji. A warto pamiętać o tym, że wyniki sprzedażowe PS5 byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie problemy na liniach produkcyjnych uniemożliwiające zapewnienie wystarczającego popytu na konsoli dziewiątej generacji.