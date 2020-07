Sony pokazało telewizory "Gotowe na PS5"

Źródło: Sony

Telewizory, które świetnie sprawdzą się do oglądania filmów, niekoniecznie dobrze dogadają się z konsolami, zwłaszcza tymi następnej generacji, które wywindują jakość grafiki na nowy poziom. Sony jako producent PS5 chce wskazać swoim potencjalnym klientom, które odbiorniki pozwolą w pełni wykorzystać potencjał nowego sprzętu.

Japońska korporacja postanowiła wskazać, które spośród jej najnowszych telewizorów najlepiej dogadają się z nadchodzącą konsolą i oznaczyła je jako urządzenia „Ready for PlayStation 5”. Nie są to jednak odbiorniki zaprojektowane specjalnie z myślą o PS5,, a po prostu takie, które spełniają odgórne założenia całej kolejnej generacji. Na co zatem mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na zakup jednego z nich?

Najważniejszą cechą wspomnianych telewizorów jest funkcja Game Mode, która automatycznie wyłączy wszelkie upiększacze obrazu, aby zminimalizować opóźnienie sygnału. Według Sony w przypadku modelu X900H zmierzona wartość input laga wyniesie 7,2 ms przy rozdzielczości 4K oraz odświeżaniu 120 Hz. Cena tego telewizora waha się od 4999 do 12150 zł w zależności od wybranego rozmiaru (od 55” do 85”). Z kolei dla miłośników jeszcze wyższych rozdzielczości zaproponowano model Z8H pracujący w 8K, którego cena zaczyna się od 29900 zł za 74-calową wersję. Na nim również będziemy w stanie odpalić gry w 120 klatkach, ale jedynie do rozdzielczości 4K.

Oba modele dogadają się także z kontrolerem DualShock 5, który pozwoli wybudzić telewizor z uśpienia, z kolei piloty telewizyjne posłużą do obsługi menu konsoli.