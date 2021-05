Play At Home - Sony rozdaje kolejne prezenty

Sony

Play At Home to inicjatywa firmy Sony, która rozdaje graczom cyfrowe prezenty, zachęcając ich tym samym do pozostawania w domach w czasie pandemii. W ramach akcji rozdano już m.in. gry Ratchet i Clank, Horizon: Zero Dawn, a także kilka innych, nieco mniejszych tytułów. Japończycy nie zwalniają tempa i ujawniają kolejne rzeczy, które już wkrótce będzie można odebrać za darmo.

Tym razem nie będą to jednak gry, a cyfrowe dodatki. Od 18 maja gracze będą mogli przypisać do swojego konta gratisy do następujących gier:

Rocket League

Brawlhalla - Brawlhalla: Play at Home Pack zawierający Rayman Legend Unlock, skiny Sir Rayelot Skin i Gauntlet Weapon, emotkę Shrug Emote i towarzysza Grimm;

Destruction AllStars

MLB The Show 21 - 10 paczek z kartami;

NBA 2K21

Rogue Company - strój Kyoto Undercover Ronin Outfit i 200 Rogue Bucks;

World of Tanks

World of Warships

Warframe

Od 20 maja do oferty dołączy kolejny dodatek: