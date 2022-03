Sony wstrzymuje sprzedaż PS5 w Rosji

fot. Sony Interactive Entertainment

Jak poinformował serwis CNBC, zespół PlayStation podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonowania na rosyjskim rynku. Tym samym mieszczańscy Rosji nie będą mogli kupić konsol PlayStation 5 ani oprogramowania japońskiej korporacji. Sony planuje także odciąć klientów z tego region od PlayStation Store oraz odwołać lokalną premierę Gran Turismo 7.

Firma zapowiedziała ponadto utworzenie specjalnego funduszu pomocowego dla ukraińskich ofiar wojny:

Sony Interactive Entertainment dołącza do globalnej społeczności apelującej o pokój w Ukrainie. Aby wesprzeć pomoc humanitarną, Sony Group Corporation przekaże wysokiemu komisarzowi Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców oraz międzynarodowej organizacji pożytku publicznego Save the Children darowiznę w wysokości 2 milionów dolarów, aby wesprzeć ofiary tej tragedii - oświadczyli przedstawiciele korporacji.

To kolejny duży gracz na arenie gamingowej, który zbojkotował rosyjski rynek. Microsoft na początku marca zapowiedział, że zawiesza sprzedaż sprzętów i usług w Rosji, a Nintendo przełączyło rosyjski eShop w tryb konserwacji w związku z zawieszeniem przetwarzania transakcji w rublach. Do bojkotu dołączyli się także sami deweloperzy gier w tym tacy giganci jak Epic Games czy rodzimy CD Projekt Red.

