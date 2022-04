Sony wypuściło program na PC do aktualizacji bezprzewodowych padów DualSense

Źródło: Sony

Firma Sony udostępniła aplikację dla komputerów z systemem Windows 11 i 64-bitowym systemem Windows 10, która umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolerów DualSense. Wcześniej proces aktualizacji padów wymagał podłączenia ich do konsoli PlayStation 5, której wiele osób nadal nie może się doczekać ze względu na trwający niedobór układów scalonych i duży popyt. Nowa aplikacja jest szczególnie przydatna dla graczy pecetowych, którzy chcą kupić DualSense, by używać go jako kontrolera Bluetooth.

Aplikację, całkiem precyzyjnie, choć nieco bez polotu nazwaną: „Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense”, można pobrać z oficjalnej strony. Jest to niewielki, bardzo prosty w obsłudze program niemal bez interfejsu, który rozpozna pada, gdy podepniemy go do komputera poprzez kabel USB, tak samo, jak do konsoli. Jeżeli padów mamy więcej, musimy je aktualizować po kolei.

fot. playstation.com

Sony powoli wprowadza ulepszenia w sposobie aktualizacji DualSense. W zeszłym roku zadebiutowała nowa funkcja w PS5, która pozwala na ręczną aktualizację firmware'u w ustawieniach konsoli. Teraz, niezależnie od tego, czy posiadasz PlayStation 5, PC, czy też obie maszyny, ten program może się przydać, jeśli chcesz szybko zaktualizować pada.