South Park: Snow Day! - nowy zwiastun gry. Zobaczcie fragmenty rozgrywki

fot. materiały prasowe

Reklama

South Park: Snow Day! to nadchodząca produkcja na podstawie kultowego serialu animowanego. W odróżnieniu od poprzednich gier, Kijka Prawdy i The Fractured but Whole, tym razem otrzymamy trójwymiarową grę z trybem kooperacji. Gracze wcielą się w Nowego Dzieciaka, który dołącza do Cartmana, Stana, Kyle'a i Kenny'ego, by uratować tytułowe miasteczko przed wieczną zimą. Podczas zabawy skorzystamy z potężnego oręża, które będzie można dodatkowo ulepszać. Nie zabraknie również specjalnych zdolności, które pozwolą jeszcze skuteczniej radzić sobie z hordami przeciwników i potężnymi bossami oraz możliwości personalizacji głównego bohatera.

Do sieci trafił nowy zwiastun gry i możemy zapoznać się w nim z fragmentami rozgrywki. Zobaczcie, jak prezentuje się akcja w tej produkcji.

South Park: Snow Day! - zwiastun rozgrywki

South Park: Snow Day! zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch w 2024 roku.