Spada sprzedaż konsol Sony PlayStation 4

Z najnowszych danych wynika, że w ostatnim kwartale 2019 roku Sony sprzedało 6,1 miliona PlayStation 4, dobijając tym samym do 108,9 miliona sprzedanych konsol obecnej generacji. Choć wynik liczbowy może robić wrażenie, dane procentowe nie są aż tak optymistyczne. Przed świętami 2019 roku sprzedaż konsol PlayStation 4 spadła o 25% względem analogicznego okresu 2018 roku.

Tym samym Sony zaliczyło najgorszy świąteczny kwartał od 2013 roku, czyli od momentu premiery PlayStation 4. To najlepszy dowód na to, że obecna generacja powoli kończy swój żywot.

Złudzeń nie pozostawiają także dane finansowe – w związku ze spadkiem liczby sprzedanych urządzeń oraz oprogramowania firm trzecich oddział PlayStation zanotował 20-procentowy spadek dochodów w trzecim kwartale 2019 roku. Firma spodziewa się także, że nie osiągnie prognozowanego rocznego dochodu i zarobi o 3% mniej niż zakładały pierwotne plany.

Mimo zauważalnych spadków, nie powinny one nikogo dziwić. W końcu w tym roku na półki sklepowe trafi kolejna generacja konsol PlayStation, w związku z czym popyt na czwórkę zauważalnie spada. Nie oznacza to jednak, że japońska korporacja porzuca PS4 i skupia się wyłącznie na promocji konsoli nowej generacji. Nic z tych rzeczy, Sony chce pożegnać PlayStation 4 w wielkim stylu. W tym roku na tę platformę trafią jeszcze dwie głośne gry od studiów Sony, Ghost of Tsushima oraz The Last of Us: Part II, które będą stanowić doskonałe zwieńczenie obecnej generacji.