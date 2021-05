SpatialLabs - bezokularowe 3D od Acera

Źródło: Acer

Telewizory 3D miały wynieść domową rozrywkę na nowy, przestrzenny poziom. Niestety, wątpliwa jakość trójwymiarowych doświadczeń oraz konieczność korzystania z okularów 3D podczas seansu okazały się gwoździem do trumny tej technologii. Odbiorniki 3D egzystowały na rynku tylko przez kilka lat, po czym na dobre znikły z półek sklepowych.

Inżynierowie z firmy Acer postanowili powrócić do pomysłu wyświetlania stereoskopowych doświadczeń w swoich nowych laptopach. Korporacja zapowiedziała, że dzięki wykorzystaniu przełomowej, autorskiej technologii SpatialLabs, twórcy będą mogli zawiesić trójwymiarowe obiekty tuż przed monitorem, co ułatwi im pracę z obiektami 3D. Bez konieczności zakładania specjalnych okularów.

Technologia SpatialLabs łączy w sobie kilka pomniejszych systemów. Pierwszym elementem układanki jest funkcja śledzenia ruchu gałek ocznych wykorzystująca zestaw kamer umieszczonych przy górnej krawędzi wyświetlacza. Jej rolą jest monitorowanie i analizowanie położenia zarówno samej głowy, jak i oczu, aby komputer był w stanie precyzyjnie ocenić, pod jakim kątem spoglądamy na ekran. Sam wyświetlacz w prototypowym modelu ConceptD SpatialLabs składa się z panelu UHD 2D oraz układu ciekłokrystalicznych soczewek do tworzenia stereoskopowego obrazu.

Ostatnim elementem są narzędzia do renderowania treści w czasie rzeczywistym. System na bieżąco przetwarza sygnał w taki sposób, aby przystosować go do wyświetlania w stereoskopowym formacie. Odbiorcy dostarczane są oddzielne obrazy dla każdego oka, które tworzą wrażenie unoszenia się obiektów w powietrzu.

Warto zauważyć, że z potencjału SpatialLabs w pierwszej kolejności skorzystają artyści graficzni pracujący z trójwymiarowymi obiektami. Za pośrednictwem narzędzia SpatialLabs Model Viewer będą mogli obejrzeć swoje prace w trójwymiarze w skali 1:1, co pozwoli szybciej i sprawniej wyłapać ewentualne błędy. Sprzęt współpracuje także z popularnym silnikiem graficznym Unreal Engine, co ułatwi wdrożenie go na szeroką skalę w branży graficznej.

Nasz zespół jest ogromnie podekscytowany możliwościami, jakie niesie ze sobą prototypowy laptop ConceptD SpatialLabs i program SpatialLabs Developer Program. Jeżeli połączyć innowacyjne treści i aplikacje z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wizualizacji, efektem jest immersyjne, wygodne i angażujące doświadczenie – powiedział John Buzzell, Dyrektor Enterprise Business Development w Unreal Engine.

Co więcej nic nie stoi na przeszkodzie, aby z ConceptD SpatialLabs korzystać jak z klasycznego laptopa, gdyż ten fabrycznie pracuje w trybie 2D i dopiero uruchomienie narzędzia SpatialLabs Experience Center przełącza panel w tryb stereoskopowy.

Acer zamierza udostępniać swojego nowatorskiego laptopa za darmo w ramach trzymiesięcznych testów deweloperskich. Jeśli ConceptD SpatialLabs przyjmie się w studiach graficznych, nie można wykluczyć, że w przyszłości taka technologia trafi także do użytkowników domowych. Na przykład do laptopów bądź monitorów gamingowych, aby nadać głębi naszym ulubionym grom.