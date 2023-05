Spider-Man 2 na PS5 otrzyma komiksowy prequel

fot. SIE

6 maja to wielki dzień dla wszystkich fanów komiksu. Wtedy odbywa się Free Comic Book Day, czyli dzień, w którym wielu wydawców publikuje one-shoty lub zerowe numery nowych serii. Jedną z takich firm jest Sony, które we współpracy z Marvelem zapowiedziało komiks Marvel's Spider-Man 2.

Dokładnie taki sam tytuł nosi nadchodząca gra na konsolę PlayStation 5 i nie jest to przypadek. Komiks będzie prequelem i wprowadzi czytelników do wydarzeń, jakie zobaczymy w produkcji studia Insomniac Games.

Co by było, gdyby Peter, Miles i MJ musieli połączyć siły przeciwko nowemu superzłoczyńcy, którego mocy nie rozumieją? Dodatkowo chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mogli rzucić okiem na to, co to bohaterskie trio robi od czasu wydarzeń z Marvel's Spider-Man i Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Co teraz porabia Pete, kiedy w mieście jest dwóch Spider-Menów? Jak Miles radzi sobie w szkole? A jak przebiega kariera dziennikarska MJ? - mówi Jon Paquette, reżyser narracji w Insomniac Games.

fot. Marvel

Odpowiedzi na te pytania przynosi właśnie komiks, którego premiera już niebawem.

Dodatkowo poinformowano, że do samodzielnej sprzedaży trafi Marvel’s Spider-Man Remastered, czyli odświeżone wydanie gry, które dotąd dostępne było jedynie w pakiecie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Cena odświeżonego Pajączka wyniesie 50 dolarów. Zdecydowanie mniej zapłacą posiadacze oryginalnej gry w wersji na PlayStation 4. Za aktualizację do wydania PS5 zapłacą oni jedynie 10 dolarów.