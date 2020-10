Spider-Man 3 - Jamie Foxx powraca jako Elektro! Multiwersum wkracza do MCU?

fot. Sony Pictures

Jak donosi The Hollywood Reporter Jamie Foxx finalizuje szczegóły kontraktu, by powrócić jako Elektro w filmie Spider-Man 3, który należy do MCU. Jest on tworzony przez Sony Pictures i Marvel Studios.

Jest to zaskakujący news dla wielu fanów filmów, bo w Marvelu postać z innego uniwersum wkracza do MCU. W końcu Elektro w wykonaniu Foxxa był złoczyńcą filmu Niesamowity Spider-Man 2 z Andrew Garfieldem w roli głównej.

Szczegóły roli Foxxa nie są znane, ale fani komiksów od razu łączą fakty. Wszystko wskazuje na to, że jego wątek może mieć związek z multiwersum, czyli alternatywnymi liniami czasu, w których istnieją filmy z Garfieldem, Maguirem i inne adaptację komiksów Marvela. W końcu multiwersum będzie kluczowe dla MCU i poznamy je prawdopodobnie już w WandaVision i na pewno w Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Oczywiście wiemy, że wcześniej pojawił się J. Jonah Jameson z trylogii Sama Raimiego. Ponownie grał go J.K. Simmons, ale była to nowa inkarnacja i Marvel nie chciał zmieniać odtwócy roli z uwagi na popularność aktora i jego kreacji. Sytuacja z Elektro jest inna, bo złoczyńca nie był odebrany zbyt pozytywnie. Dlatego w tym przypadku większy sens ma multiwersum.

Marvel nie komentuje doniesień dziennikarzy.