Spider-Man 3 - kiedy poznamy tytuł? Znamy datę pojawienia się pierwszych materiałów

Spider-Man 3, czyli sequel Spider-Man: Daleko od domu to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów projektów komiksowych najbliższych lat. Na razie praktycznie nic nie wiadomo na temat widowiska. To ma się jednak zmienić do końca 2020 roku, pisząc dokładniej w grudniu. Według Camili Pacheco, dyrektorki ds. marketingu w Sony, wtedy mają pojawić się pierwsze materiały promujące film.

Dwie wcześniejsze odsłony Spider-Man: Homecoming z 2017 roku i Spider-Man: Daleko od domu z 2019, otrzymały swoje zwiastuny w pierwszym tygodniu odpowiednio grudnia 2016 i 2018 roku. Według odpowiedzialnej w Brazylii za marketing Sony Pacheco, do końca tego roku otrzymamy zatem pierwsze materiały promujące widowisko. Wtedy też powinien być znany pełny tytuł. Tym samym mamy również potwierdzenie, że prace nad produkcją wystartowały.

Ze względu na opóźnienia w realizacji filmu, być może będzie to krótka zapowiedź, ale Murphy's Multiverse podaje, że Pacheco nie wykluczyła możliwości zaprezentowania nieco bardziej obszernego zwiastuna. W Spider-Manie 3 na pewno powrócą Tom Holland w tytułowej roli, Jacob Batalon, Zendaya, Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange i Jamie Foxx w roli Elektro.

Spider-Man 3 trafi do kin 17 grudnia 2021 roku.