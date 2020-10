Spider-Man 3 - kolejny Pajączek w filmie? Plotka o Milesie Moralesie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka pochodzi od MCU Cosmic, czyli rzetelnego źródła, które nie raz się sprawdziło. Nadal nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje, więc na obecną chwilę traktujmy to z dystansem.

Jeremy Conrad, dziennikarz MCU Cosmic twierdzi, że w filmie Spider-Man 3 pojawi się Miles Morales, czyli kolejna postać, która będzie Pajączkiem. Fani gier, komiksów i animacji Spider-Man Uniwersum doskonale go znają. Co więcej, dziennikarz twierdzi, że Sony Pictures i Marvel Studios już obsadzili aktora w tej roli przyszłego superbohatera.

Nie wiadomo jednak, czy już w tym występie będzie Spider-Manem, ale z uwagi na multiwersum wszystko jest w tej chwili możliwe. Nawet to, że będzie to ta sama postać co w animacji. Czekamy na oficjalne informacje.

Sam Miles Morales istnieje w MCU i wiemy to od czasu filmu Spider-Man: Homecoming. W usuniętej scenie postać Aarona (Donald Glover) okazała wujkiem Milesa Morales. W niej też dzwoni do Milesa i mówi, że nie będzie w stanie do niego przyjść.

Zdjęcia do Spider-Mana 3 mają ruszyć jeszcze w październiku 2020 roku, więc prawdopodobnie poznamy nowe informacje. Na razie z dobrych źródeł potwierdzono Jamiego Foxxa w roli Elektro i Benedicta Cumberbatcha jako Doktora Strange'a. Chociaż wielu fanów by tego chciało, powrót Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda do roli Spider-Manów nie został potwierdzony przez sprawdzone źródła.

Spider-Man 3 - premiera w grudniu 2021 roku.