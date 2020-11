Spider-Man 3 - tak odpoczywa Tom Holland na planie filmu Sony i Marvela

fot. Marvel

Spider-Man 3, czyli sequel Spider-Man: Daleko od domu to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów projektów komiksowych najbliższych lat. Na razie praktycznie nic nie wiadomo na temat widowiska. Otrzymujemy jednak co jakiś czas zdjęcia z planu prezentowane przez Toma Hollanda, odtwórcę tytułowej roli.

Tym razem widzimy aktora prawdopodobnie odpoczywającego w przerwie od zdjęć. Fanów rozbawił fakt, że czyni to wciąż będąc w kostiumie Spider-Mana. Pozostali widzowie w żartobliwym tonie zwrócili uwagę, że może jest to potwierdzenie tytułu trzeciej odsłony: Spider-Man: Stay At Home. Zobaczcie:

Tom Holland/Instagram

O fabule nie wiadomo za wiele. Powróci do tytułowej roli Tom Holland, a także: Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei oraz Jamie Foxx. Spider-Man 3 trafi do kin 17 grudnia 2021 roku.