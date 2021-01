Spider-Man 3 - nowe zdjęcie z planu intryguje plakatem Pajączka

Marvel/Disney+

Do sieci trafiły dwa zdjęcia z planu Spider-Mana 3, ale tylko jedno jest tematem gorących dyskusji. Widzimy na nim kaskadera w kostiumie do performance capture, więc będzie on postacią generowaną komputerowo. Nie wiadomo, czy wciela się on w skaczącego Pajączka, czy może kogoś innego, kogo tożsamości jeszcze nie znamy. Intryguje jednak to, co jest po jego prawej stornie na ścianie budynku: wielki plakat Spider-Mana w kostiumie znanym z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Obok widzimy napisy mówiące o tym, że można z nim robić zdjęcia za darmo i również zdobywać autografy.

To właśnie wzbudza konsternację, bo biorąc pod uwagę zakończenie filmu Spider-Man: Daleko od domu superbohater został uznany za mordercę i jego tożsamość została ujawniona światu przez J. Jonah Jamesona. Pytanie więc brzmi, czy to jest jeszcze stary plakat z czasów, gdy Avenger nie był ścigany przez prawo? Czy może obserwujemy ujęcie z równoległego alternatywnego świata? Jest to na pewno temat do ciekawych spekulacji.

Oficjalne szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Za kamerą ponownie stoi Jon Watts.

Spider-Man 3 - premiera w 2021 roku.