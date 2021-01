Spider-Man 3 - kosmici w filmie? Zendaya mogła coś zdradzić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Szczegóły fabuły filmu Spider-Man 3 oficjalnie nie zostały ujawnione. Wiemy jedynie, że historia będzie związana z multiwersum, czyli alternatywnymi równoległymi światami, które mają być podstawą 4. fazy MCU. Poza plotkami na temat postaci z różnych filmów nic o samej historii nie wiemy.

Zendaya powraca jako MJ. W ramach cyklu portalu Variety, w którym aktorzy przeprowadzają wywiad z innymi aktorami, Zendaya rozmawiała z Carey Mulligan, która promowała swój nowy film Obiecująca. Młoda. Kobieta. W nim padły intrygujące słowa aktorki ze Spider-Mana 3 na temat pracy z green screenem na planie blockbustera. Bezpośrednio odniosła się do swojej obecnej pracy na planie Spider-Mana 3.

- Tempo pracy jest bardzo szybkie, ale zostało jeszcze dużo roboty do wykonania. Polega to na uciekaniu przed kosmitami i rzeczami, których nie widzisz na planie. Jest to jakaś frajda i eskapizm móc znów zagrać nastolatkę - wyjaśnia.

Oczywiście wszyscy fani Marvela skupili się na zdaniu o "uciekaniu przed kosmitami". Kontekst znamy, bo aktorka używa tego do opisania doświadczenia pracy z green screenem, ale jednocześnie cała wypowiedź dotyczy Spider-Mana 3. Spekuluje się, że gdyby aktorka używała ogólnikowe porównania, mogła powiedzieć cokolwiek, zamiast czegoś tak określonego. Sieć huczy od teorii, ale trudno na razie powiedzieć, czy w istocie jacyś kosmici się pojawią.

W potwierdzonej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina i Jamie Foxx. Jednocześnie Dane DeHaan, który w Niesamowitym Spider-Manie 2 grał Zielonego Goblina zdementował plotkę o swoim udziale.

https://twitter.com/danedehaan/status/1354132763838992389

Premiera Spider-Mana 3 w 2021 roku w kinach.