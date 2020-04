Spider-Man 3 zostanie opóźniony przez koronawirusa. Nowe informacje

Nowe informacje pochodzą z Brytyjskiego Instytutu Filmowego, który opublikował listę filmów opóźnionych przez koronawirusa. Dotyczy to tytułów, które były kręcone na terenie Wielkiej Brytanii lub dopiero miały rozpocząć zdjęcia.

Na tej liście znajduje się Spider-Man 3, do którego zdjęcia miały rozpocząć się w lipcu 2020 roku. Oznacza to, że studia filmowe są przekonane, iż w tym okresie sytuacja z pandemią koronawirusa się nie poprawi i nie będzie możliwości rozpoczęcia prac.

Wymieniają też opóźnione filmy, o których wcześniej informowaliśmy jak The Batman oraz wersja aktorska hitu Mała Syrenka. Zawieszenie prac trwa do odwołania.

Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono wstrzymanie prac nad wszystkimi superprodukcjami Marvel Studios na czele z Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, do którego trwały zdjęcia. Wszystko też wskazuje na to, że w czerwcu 2020 roku nie rozpoczną się prace na planie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie wiadomo, co z Thor: Love and Thunder, który miał być kręcony od sierpnia. Wiemy, że tak długie opóźnienia muszą wpłynąć również na daty premiery.

Szczegóły filmu Spider-Man 3 nie są znane.