Deadpool w MCU - z kim powinien się spotkać? Twórca postaci ma faworytów

Rob Liefeld stworzył Deadpoola w komiksach i ma swoje teorie na temat kinowego Deadpoola 3, który - jak na to wskazują różne plotki - będzie już w MCU. Dlatego podczas wywiadu z Comicbook.com zapytano go, jakby to widział.

Liefeld chciałby, aby Deadpool spotkał się z Thorem, Hukiem lub Ant-Manem, ale jednym z jego faworytów byłby Star-ord. Sądzi, że poznanie Deadpoola ze Star-Lordem wypadałoby przekomicznie. Wspomina, że nie jest to niewykonalne, ponieważ w komiksach była seria Deadpool Corps, w którym Pyskaty Najemnik działał w kosmosie.

Przedstawił też swój bardzo intrygujący koncept na interakcje z Hulkiem:

- Chciałbym zobaczyć go z Markiem Ruffalo. To byłoby wspaniałe, gdyby wkurzał Mądrego Hulka tak bardzo, że znów zmieniłby go we wściekłego Hulka. Hulk wówczas straciłby kompletne panowanie nad sobą, bo jak wiemy Deadpool potrafił zaleźć za skórę - wyjaśnia.

Zdradził też, że rozmawiał z Joshem Brolin, który grał Cable'a, a w MCU wcielał się w Thanosa. Aktor powiedział mu, że nadal chciałby grać Cable'a i ma nadzieję, że te zmiany w uniwersach mu na to pozwolą.

Wspomniał też o kulisach realizacji sceny epizodycznej Stana Lee w klubie ze striptizer. Okazuje się, że nakręcono je w innej lokacji na zielonym ekranie i wklejono legendarnego rysownika w to miejsce.

Sam ma nadzieję, że Hugh Jackman prędzej czy później zmieni zdanie i powróci jako Wolverine we wspólnym filmie z Deadpoolem. Ma świadomość, że aktor skończył z rolą, bo nie raz mu sam to mówił w rozmowach, ale on chce na to nadal liczyć. Jego zdaniem ludzie czasem zmieniają zdanie po latach.

