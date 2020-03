Venom 2 - Carnage nie jest głównym złoczyńcą, a prawdziwe zagrożenie ma związek z MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Venom 2 według pierwotnych planów miał zadebiutować w kinach jeszcze w tym roku. Choć przyszłość projektu w chwili obecnej pozostaje niejasna, w sieci pojawiły się teraz nowe spekulacje na temat produkcji. Kluczowe w tym kontekście jest słowo "spekulacje"; pozwolił sobie na nie serwis Comic Book Resources (CBR), który - nie powołując się na żadne źródło - stara się przekonać czytelników, że głównym złoczyńcą ekranowej historii wcale nie będzie Carnage, a jeszcze potężniejsza postać, znany z komiksów Knull.

Scena po napisach z filmu Venom pokazywała już alter ego Carnage'a, Cletusa Kasady'ego. Złoczyńca ten z całą pewnością jest jednym z najsilniejszych symbiontów działających na naszej planecie, jednak swoją mocą nie może równać się z Knullem, antagonistą o potędze porównywalnej z tą posiadaną przez Thanosa. CBR spekuluje więc, że studio Sony może próbować rozwijać na ekranie mitologię symbiontów, a z Knulla uczynić najważniejszego złoczyńcę całego filmowego uniwersum, które zostało oparte na komiksach Marvela.

Knull już w czasie swojego komiksowego debiutu poinformował Eddie'ego Brocka, że jest "bogiem symbiontów". Narodził się jeszcze przed powstaniem Marvelowskiego wszechświata, przemierzając nieskończoną pustkę. Gdy Celestianie powoływali kosmos do życia, złoczyńca nie mógł się pogodzić z tym, iż w ten sposób niszczone jest jego "mroczne królestwo". To wtedy za pomocą Światła Kreacji Knull stworzył pierwszego symbionta, All-Blacka, którego przemienił w ostrze, pomocne mu w dekapitacji jednego z Celestian. Później sam przywdział charakterystyczny czarny kostium, próbując zabić inne żyjące w tamtym czasie byty.

To on stworzył także macierzystą planetę symbiontów, Klyntar. Szykując się do wielkiej kosmicznej inwazji został ostatecznie powstrzymany przez Thora; bóg burzy i piorunów uderzył smoka symbiontów, Grendela, za pomocą Nieśmiertelnej Błyskawicy, doprowadzając do tego, że Knull stracił połączenie z innymi mieszkańcami swojej planety - ci ostatni zaczęli wówczas szukać nowych gospodarzy.

CBR zwraca uwagę, że znany z pierwszego filmu Riot w rzeczywistości pochodzi z planety symbiontów - najprawdopodobniej już w tym momencie zasugerowano obecność Klyntara w filmowym uniwersum Sony. Co więcej, w MCU (połączenie Kinowego Uniwersum Marvela i tego od Sony wydaje się możliwą opcją) pokazano odciętą głowę Celestianina w formie Knowhere. Choć komiksy opisują tę historię w inny sposób, jedną z potencjalnych opcji jest wytłumaczenie widzom, że to właśnie Knull doprowadził do jej odcięcia w początkowej fazie istnienia wszechświata. Dziennikarze dodają jeszcze, że najpotężniejszy z symbiontów wchodził w powieściach graficznych w interakcje z najważniejszymi dla kosmosu MCU postaciami: Thorem, Strażnikami Galaktyki i Kapitan Marvel.

Knull