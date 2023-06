Spider-Man: Across the Spider-Verse - finałowe prognozy box office. Będzie wielki hit

Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse zebrał fantastyczne recenzje krytyków, którzy okrzyknęli tę animację jednym z najlepszych filmów w historii. To przełoży się na kapitalne globalne otwarcie. Według finałowy prognoz box office otwarcie w Ameryce Północnej zamknie się w kwocie 80-90 mln dolarów. Pierwsza część zanotowała 35,3 mln dolarów, więc wzrost jest gigantyczny.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - box office świat

Na świecie szacuje się otwarcie na poziomie 80 mln dolarów, w tym 20 mln dolarów z Chin. Sumując globalne otwarcie zamknie się w kwocie 150-170 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Mała Syrenka - box office

Mała Syrenka zanotuje spadek frekwencji o 58% w drugim weekendzie wyświetlanie. To ma dać kwotę w okolicach 40 mln dolarów. Wszystko więc wskazuje na potencjalną klapę, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Na ekrany wejdzie też horror Boogeyman z wynikiem 15 mln dolarów w Ameryce Północnej. Budżet to 49 mln dolarów.