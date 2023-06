Hailee Steinfeld i Shameik Moore o filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum: Sukces nas zaskoczył [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Spider-Man: Poprzez multiwersum trafia właśnie do kin na całym świecie. Z pierwszych recenzji (również naszej) wynika, że jest to produkcja, której udało się przebić znakomitą pierwszą część, co rzadko się zdarza. Spotkaliśmy się więc wirtualnie z aktorami użyczającymi swoich głosów Gwen Stacy i Milesowi Moralesowi. Hailee Steinfeld i Shameik Moore opowiadają nam o swojej ulubionej wersji pajączka z multiwersum, a także o tym, jak sukces filmu Spider-Man Uniwersum zmienił ich życie.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Spider-Man: Poprzez multiwersum - o czym film

Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Manów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

W oryginalnym dubbingu występują Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham oraz Oscar Isaac..

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera w polskich kinach 2 czerwca 2023.