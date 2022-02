Spider-Man, Liga Sprawiedliwości i Avengersi walczą o uznanie widzów podczas rozdania Oscarów. Kto zdobędzie wyróżnienie?

fot. Materiały Prasowe

Na początku lutego Akademia Filmowa ogłosiła, że podczas ceremonii rozdania Oscarów uhonoruje najbardziej ekscytującą scenę i "ulubioną produkcję fanów". W ramach partnerstwa z Twitterem widzowie mogą oddać głos na najlepszy film. Wystarczy użyć hashtagów #OscarsFanFavorite i #OscarsCheerMoment na wspomnianej platformie społecznościowej. Do rozdania Oscarów pozostało kilka tygodni. W związku z tym organizacja przedstawia pięciu głównych pretendentów do zaszczytnego tytułu. Wśród faworytów są: Spider-Man: Bez drogi do domu, Avengers: Endgame, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera i inne projekty, które biorą udział w wyścigu o wyróżnienie.

Akademia podzieliła się pięcioma popularnymi i "godnymi kibicowania" momentami w poszczególnych filmach za pośrednictwem swojego oficjalnego konta. Poniżej możecie zobaczyć sceny, o których mowa.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1497326276465414145

Spośród pięciu produkcji biorących udział w konkursie, tylko jedna z nich ma prawo do tegorocznego Oscara. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera nie kwalifikuje się do 94. edycji Oscarów, mimo że projekt został wytypowany do walki o nagrodę i miał premierę w 2021 roku. Spider-Man: Bez drogi do domu jest nominowany za najlepsze efekty wizualne. Pozostałe trzy produkcje nie zostały wydane w okresie kwalifikującym do tegorocznych nagród, ponieważ premiera Avengers: Endgame odbyła się w 2019 roku, Dreamgirls w 2006, a Matrixa w 1999 roku.

"Dzięki tym działaniom użytkownicy mediów społecznościowych na całym świecie mają teraz więcej możliwości, aby zaangażować się w ceremonię w czasie rzeczywistym, znaleźć swoich ludzi i stać się częścią tego doświadczenia w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie byli w stanie. Twitter jest miejscem, w którym można przebywać podczas rozdania nagród, a Oscary są jednym z największych motorów konwersacji każdego roku. Pomysł, że fan może zobaczyć swojego tweeta podczas transmisji rozdania Oscarów, jest niesamowity i cieszymy się, że mamy możliwość współpracy z Akademią, aby wprowadzić to w życie" - powiedziały Meryl Johnson, wiceprezes ds. marketingu cyfrowego w Akademii Filmowej oraz Sarah Rosen, szefowa działu partnerstwa z rozrywką i wiadomościami w USA w serwisie Twittera.

94. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 27 marca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.