Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Strange popełnił błąd? Aktor tłumaczy decyzję bohatera

fot. Marvel/Sony

Problemy Petera Parkera pogłębiają się w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. gdy Doktor Strange podejmuje decyzję, aby mu pomóc. Jego zaklęcie doprowadza do zawirowań z multiwersum, które pomimo wydarzeń nie zostały naprawione i bohater zmaga się z nim również w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Wielu widzów uważało, że decyzja Doktora Strange'a była nierozważna, a może nawet głupia. Co na to Benedict Cumberbatch?

Spider-Man: Bez drogi do domu - motywacja Doktora Strange'a

Aktor otwarcie przyznaje, że jego postać Doktora Strange'a popełniła błędy. Dlaczego?

- Pozwolili, by moja postać popełniła spore błędy z miłości. Naprawdę, z powodu szczodrości wobec kogoś, na kim mu zależy.

Daredevil w Spider-Manie 3

Scenarzyści Chris McKenna i Erik Sommers wzięli udział w podcaście, w którym opowiada o pracy nad filmem. Wyjawili, że brali pod uwagę pokazanie też Daredevila w kostiumie, ale tyle się dzieje w tym filmie, że ostatecznie nie było na to miejsca. Dlatego też Matt Murdock pojawił się zaledwie w jednej scenie, zaznaczając swój debiut do MCU.

Iron Man zablokowany

W tej samej rozmowie wyjawili, że Marvel nie chce, aby ciągle odwoływać się do Iron Mana. Dlatego w pewnym sensie zablokowali jakiekolwiek pomysły, który miałyby przywrócić Tony'ego, choćby na chwilę.

Przyznają, że w trakcie prac były rozmowy o powrotach Mysterio oraz Rhino. Brali pod uwagę różne scenariusze.

Wszystkie tego typu decyzje nie doszło do skutku z prostego powodu. Jak tłumaczą, chcieli zachować skupienie na historii Petera Parkera bez odciągania uwagi od tego, co jest tu najważniejsze.

