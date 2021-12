Spider-Man: Bez drogi do domu - fani biją się o bilety jak w MMA. Film pobije rekordy!

fot. materiały prasowe

Jak donosi comicbook.com, w kinie Cinepolis w mieście Cuernavaca w Meksyku doszło do incydentu. Fani czekali w kolejce, aby zakupić bilety na Spider-Man: Bez drogi do domu w przedsprzedaży. Portal Diario De Morelos dotarł do nagrania pokazującego, jak doszło do bójki pomiędzy czekającymi tam fanami. Jak zobaczycie w nagraniu, jest to starcie niczym z turnieju MMA. Ekscytacja filmem pokazuje, że ludzie czasem zapominają, że to tylko film.

Fakt, jakie emocje wywołuje Spider-Man: Bez drogi do domu pokazuje, że od 2019 roku nie mieliśmy na ekranach filmu podobnie oddziałującego na odbiorców. To przełoży się na rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Według portalu Fandango, czyli największej strony sprzedającej bilety w USA, tak rekordowej przedsprzedaży w 24 godziny nie mieli od czasu Avengers: Koniec gry. Jak czytamy w relacjach dziennikarzy, kina w całych USA wciąż dodają nowe seanse, aby sprostać zainteresowaniu widzów.

Choć na obecną chwilę film nie przekroczył przedsprzedaży biletów Końca gry, już teraz przebił wyniki przedsprzedaży w 24 godziny takich przedpandemicznych hitów jak Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, Spider-Man: Daleko od domu oraz Avengers: Wojna bez granic. Natomiast rekordzistę 2021, czyli Czarną Wdowę przebito w 2 godziny.

Erik Davis z Fandango wręcz sugeruje, że wraz z premierą Spider-Man: Bez drogi do domu możemy rozmawiać o pobiciu rekordu wszechczasów podczas otwarcia w USA. Jest to o tyle szokujące, że nadal mamy pandemię i ograniczenia, ale coraz więcej miast w USA wpuszcza do kin tylko osoby zaszczepione, więc wypełnione sale stają się faktem.

Przypomnijmy, że w Polsce trwa przedsprzedaż w sieciach Helios i Multikino. Cinema City na razie nie oferuje tej atrakcji i nie wiadomo, kiedy dołączy przedsprzedaż w tej sieci.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia.