Spider-Man: Bez drogi do domu - ruszyła przedsprzedaż w USA. Padły strony kin, kosmiczne ceny biletów

fot. materiały prasowe

W Ameryce Północnej ruszyła przedsprzedaż biletów na film Spider-Man: Bez drogi do domu, który szybko wyrósł na najbardziej oczekiwane hollywoodzkie widowisko 2021 roku. Jak donosi comicbook.com popularność sięga takich wyżyn, że gdy przedsprzedaż ruszyła, to... padły strony kin, w których fani chcieli kupić bilety. Nikt nie był przygotowany na takie przeciążenia, które nawet przed pandemią zdarzały się niewiarygodnie rzadko.

Niektórzy Amerykanie chcą na tym zarobić, więc zaczęli sprzedawać bilety na ebayu. Jak donosi The Direct pakiety biletów schodzą jak ciepłe bułeczki w cenie 200-250 dolarów; cena nadal jest powyżej tej z kin. Jednak są też tak szalone oferty, jak bilety za... 25 tysięcy dolarów. Według informacji je wciąż można kupować w przedsprzedaży na ogromną liczbę seansów, więc to też nie jest tak, że ich po prostu nie ma, ale niedługo może się to zmienić i fani będą walczyć o bilety na film, nie szczędząc kosztów.

Sony w ramach promocji sprzedaży biletów przygotował wideo z Jamiem Foxxem i Tomem Hollandem, którzy wesoło się bawią.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.