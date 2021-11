Spider-Man: Bez drogi do domu - olbrzymi spoiler w sieci. Czas ekranowy zaskakujących postaci ujawniony

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie ma dnia, by do sieci nie trafiała nowa informacja spoilerowa na temat filmu Spider-Man: Bez drogi do domu - ostatnia z nich może jednak przysłonić wszystkie dotychczasowe. Choć wciąż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, czy Andrew Garfield i Tobey Maguire faktycznie pojawią się w produkcji, zazwyczaj doskonale poinformowany w kwestiach związanych z dziełami superbohaterskimi scooper Daniel Richtman (znany również jako Daniel RPK) właśnie wyjawił zaskakujące szczegóły na temat udziału obu aktorów w ekranowej opowieści.

Najważniejszą rewelacją jest to, że Garfield i Maguire dostaną czas ekranowy wynoszący ok. 30 minut - ich rola nie będzie więc wyłącznie gościnnym występem. Według informacji, do których dotarł Richtman, portretowane przez aktorów postacie mają pomagać tytułowemu bohaterowi (Tom Holland) w radzeniu sobie z problemami powstałymi w wyniku przeobrażenia całego multiwersum. Co więcej, początkowo będą to robić jako naukowcy, nie zaś jako herosi.

Parkerowie w wersjach Garfielda i Maguire'a koniec końców przywdzieją kostiumy Spider-Mana, by w trakcie finałowej bitwy stanąć ramię w ramię ze swoim młodszym odpowiednikiem.

Wszystkie powyższe doniesienia powinniśmy nadal traktować w formie spekulacji, lecz trzeba też zauważyć, że Daniel Richtman w ostatnich latach został uznany za naprawdę rzetelne źródło, a wyjawiane przez niego informacje bardzo często pokrywają się później ze stanem faktycznym.

Spider-Man: Bez drogi do domu wejdzie do polskich kin już 17 grudnia.

