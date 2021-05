Spider-Man - jeśli Kindred to [SPOILER], to kim, do licha, jest postać w tej scenie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W serii Amazing Spider-Man ze scenariuszem Nicka Spencera przez długi czas czytelnikom sen z powiek spędzała zagadka prawdziwej tożsamości tajemniczego złoczyńcy, Kindreda, który w dobitny sposób wpływał na życie tytułowego herosa. Później okazało się, że pod tym przydomkiem ukrywał się Harry Osborn. 66. zeszyt cyklu rzuca jednak na całą kwestię nowe światło.

Carlie Cooper prowadziła śledztwo w sprawie wykopanych z grobów ciał, za pomocą których Kindred torturował Petera Parkera; poza zwłokami wujka Bena i Gwen Stacy odnalazła ona jeszcze jedne. Sęk w tym, że później antagonista dzięki swoim mocom przeniósł bohaterkę do specjalnej klatki, w której znajdował się już... Harry Osborn.

Amazing Spider-Man #66 - plansze

W chwili obecnej nie wiemy, czy to prawdziwy Harry - jeśli tak, powstaje pytanie, kto ukrywa się pod maską Kindreda. Serwis Comic Book Resources podsuwa dwa przekonujące wyjaśnienia. Dziennikarze spekulują, że Cooper mogła znaleźć się w niewoli z potrafiącym wyglądać jak inni ludzie złoczyńcą Kameleonem. Wiemy, że ten ostatni na dobre ma pojawić się w kolejnej odsłonie serii; nie jest wykluczone, że z jego usług korzysta J. Jonah Jameson, podirytowany faktem, że Spider-Man nie chciał dłużej być medialną gwiazdą, której działania transmitowane były na żywo w sieci.

Z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że Cooper została uwięziona z prawdziwym Osbornem. Jeśli tak, Kindredem byłby inny Harry Osborn, pochodzący z rzeczywistości znanej z serii One More Day z 2007 roku. W tej historii Spider-Man zawarł umowę z Mefisto, która kompletnie zmieniła życie jego i jego najbliższych. W aktualnie wydawanym Amazing Spider-Man pojawiały się już sugestie, że tamten wątek może mieć wpływ na obecne wydarzenia: Mary Jane Watson wspomniała rozmowę z młodym Osbornem na moście, której po One More Day powinna nie pamiętać, natomiast Doktor Strange zauważył, że z duszą Parkera dzieje się coś złego - by dowiedzieć się, co dokładnie, spotkał się nawet z samym Mefisto.

Prawdopodobna wydaje się również inna opcja: biorąc pod uwagę fakt, że Harry wspomniał niedawno o swojej "drodze przez piekło", być może jego wersja z rzeczywistości One More Day nie żyje, a w Amazing Spider-Man widzimy młodego Osborna, który po zawarciu przez Parkera umowy z Mefisto wrócił w komiksie Brand New Day. Innymi słowy: w serii Spencera mogą obecnie działać dwie postacie będące Harrym Osbornem, z których jedna jest Kindredem.