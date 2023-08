Spider-Man: No Way Home - Tom Holland mógł mieć taki kostium? Przypomina ten, który miał na sobie Tobey Maguire

Fot. Materiały prasowe

Wygląda na to, że Peter Parker grany przez Toma Hollanda mógł dostać wyjątkowy kostium inspirowany symbiontem w filmie Spider-Man: No Way Home. Przypominamy, że taką wersję stroju Pajączka miał na sobie jako ostatni Tobey Maguire w niesławnym Spider-Manie 3 z 2007 roku. Zobaczcie sami.

Spider-Man: No Way Home - Tom Holland mógł mieć taki kostium?

Poniższa grafika koncepcyjna pochodzi z albumu Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie. Jak możecie się domyśleć, zdjęcie przedstawia Petera Parkera z No Way Home w czarnym stroju, któremu daleko jest do kolorystyki klasycznego Spider-Mana. Na klatce piersiowej kostiumu widnieje za to biały symbol Pajączka, który także jest niestandardowy i przypomina trochę symbionta.

Co sądzicie o takim kostiumie? Podoba się wam? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze z niecierpliwością!

