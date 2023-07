Spider-Man: No Way Home - ten złoczyńca miał dostać zbroję Iron Mana? Zobaczcie grafikę

Fot. Materiały prasowe

Willem Dafoe w Spider-Man: Bez drogi do domu powrócił, by po raz kolejny zagrać Zielonego Goblina. Wygląda jednak na to, że pierwotnie twórcy mogli mieć wobec niego trochę inne plany niż to, co ostatecznie zobaczyliśmy na dużym ekranie - a przynajmniej sporo eksperymentowali z jego designem - ponieważ na nowej grafice koncepcyjnej widać złoczyńcę w kostiumie, zrobionym z fragmentów zbroi Iron Mana. Zobaczcie sami.

Spider-Man: No Way Home - grafika koncepcyjna

Grafika pochodzi z artbooka Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie. Jak widać, Zielony Goblin ma na niej części zbroi Tony'ego Stark, którą po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć w Iron Manie 2. Co więcej, na rysunku złoczyńca unosi się na jednym z dronów, których używał inny przeciwnik Pajączka, Mysterio.

Pierwsze zdjęcie w galerii to grafika koncepcyjna z Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie. Pozostałe slajdy przedstawiają za to realistyczne figurki Zielonego Goblina od Hot Toys w ramach ciekawostki. Możecie porównać kostiumy. Który najbardziej wam się podoba?